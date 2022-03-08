Son dakika haberi! Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek - Son Dakika
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Son dakika haberi! Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek

08.03.2022 16:40
Son dakika haberi! Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek

Son dakika haberine göre Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini bildirdi.

İkonomu, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında konuştu.

Miçotakis'in 13 Mart'ta Fener Rum Patrikhanesi'nde bir ayine katılmak üzere İstanbul'a gelerek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini belirten İkonomu, bu görüşmenin ardından Miçotakis'in Erdoğan ile yemekte bir araya geleceğini ifade etti.

İkonomu, Türkiye ve Yunanistan'ın tüm anlaşmazlıklara rağmen bir dizi ortak sorunla da karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "Sorunlara, çözüm getirme mantığı ile yaklaşılmalı, sorunlara yenilerini ekleme mantığıyla değil." dedi.

Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmeye her zaman açık olduğunu dile getiren İkonomu, "Başbakan (Miçotakis), söyleme değil öze odaklanarak, yanılsamalar olmadan ve tabii ki Yunanistan'ın uluslararası hukuka dayalı net ve sabit tezlerinden sapmadan, pozitif bir ruh hali ile Türkiye Cumhurbaşkanı ile buluşacak." diye konuştu.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Yunanistan: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşecek - Son Dakika


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