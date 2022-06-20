Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı

20.06.2022 13:45
Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberleri: ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen 'Dümen' operasyonunda 15 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri serbest kaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 'Dümen' operasyonu kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelileri 3 ay boyunca takibe aldı. Emekliler adına kredi çeken, kredi kartı çıkararak harcama yapan, kredilerden komisyon alan ve müşteri temin eden 15 şüpheli; Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara ve Bartın'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 POS cihazı, çok sayıda banka, kredi kartı ve senet belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi. 10 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ü.K., adli kontrolle salıverildi, A.U., A.B., Ş.A. ve Z.B. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri | Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen Operasyonu' Son dakika haberleri: Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen Operasyonu'
Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:43 İstanbul'da 210 gram ekmek, yarından itibaren 5 lira olacak
19:27 Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:48:57. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Zonguldak merkezli 5 ilde 'Dümen' operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement