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Son dakika haberleri: İBB'nin kararı iptal edilmişti: Mahkeme TÜRGEV'i haklı buldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: İBB'nin kararı iptal edilmişti: Mahkeme TÜRGEV'i haklı buldu

02.10.2021 15:55
Son dakika haberleri: İBB'nin kararı iptal edilmişti: Mahkeme TÜRGEV'i haklı buldu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... TÜRGEV'in sözleşmeleri fesheden İBB'ye açtığı davada mahkeme, kararı iptal etmişti.

TÜRGEV'in sözleşmeleri fesheden İBB'ye açtığı davada mahkeme, kararı iptal etmişti. İstinaf mahkemesi de TÜRGEV'i haklı bularak söz konusu kararı destekledi.

İBB'nin TÜRGEV ile imzalanan hizmet protokolünün iptali için açtığı davada protokolün feshedilmeyeceğine dair karar verilmesinin ardından başvurduğu üst mahkeme, kararı hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu reddetti.

TÜRGEV ile İBB, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin 2015'te hizmet protokolü imzalamıştı. Protokol kapsamında 4 ayrı taşınmaz, İBB tarafından yurt hizmetlerinde kullanılması için TÜRGEV'e verilmişti. İBB, 23 Ağustos 2019 tarihinde, süresi dolduğu gerekçesiyle protokolü feshetmiş ve yurt olarak faaliyet gösteren binaların iade edilmesini istemişti. Protokolün feshedilmesinin ardından TÜRGEV'in avukatları kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesine dava açmıştı. Davayı karara bağlayan İstanbul 14. İdare Mahkemesi, davacı TÜRGEV ile davalı İBB arasında hazırlanan protokolün kanun gereği feshedilemeyeceğine hükmetmişti.

İBB'nin istinaf başvurusu reddedildi

İBB'nin avukatları, davanın karara bağlanmasının ardından kararı bir üst mahkemeye taşıdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdare Dava Dairesi'ne yapılan başvuruda, kararın kaldırılması talep edildi. Başvuruyu inceleyen mahkeme, istinaf gerekçesi gösterilen nedenlerin hukuka uygun bulunmadığını belirterek, istinaf başvurusunun reddine oy birliğiyle karar verdi. TÜRGEV davaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada:

"2019 yılının Haziran ayında yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminden sonra göreve gelen yeni yönetimin ilk icraatlerinden biri belediyenin vakfımızla yürüttüğü İBB Ortak Hizmet Protokolünü iptal etmek oldu. Bilindiği üzere bu protokol kapsamında kiraladığımız üç binada üniversite öğrencilerine yurt hizmeti sağlıyorduk. 23 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi vakfımıza hiçbir geçerli gerekçe olmadan protokolün iptalini içeren bir yazıyla bildirimde bulundu ve neticede öğrencilerimiz yurt binalarını terk etmek, öğretim yılının ortasında kalacak başka yerler bulmak durumunda kaldılar.

Şişli, Mecidiyeköy ve Avcılar'da tahliye edilen üç yurdumuzdaki, -önemli bir kısmı barınma bursu alan- 14 farklı üniversiteden toplam 427 öğrencimiz maalesef hem bu hukuksuz kararın maddi, manevi yükünü çekmek zorunda kaldılar hem de temiz, güvenli, sağlıklı barınma ve eğitim alma imkanlarından mahrum bırakıldılar. TÜRGEV olarak yüzlerce öğrencimizi ve ailelerini mağdur eden bu kararın iptali için hızlıca mahkeme sürecini başlattık ve sürecin takipçisi olduk. Yerel mahkeme tarafından yapılan yargılama neticesinde 25 Mart 2021 tarihinde haklı davamızın kabulü ile dava konusu idari işlemin iptaline karar verildi.

22 Eylül 2021 tarihinde ise istinaf talebinin reddi ile dava vakfımızın lehine sonuçlandı. Yüzlerce öğrencimizin eğitim hayatını sekteye uğratan karara karşı verdiğimiz iki yıllık hukuk mücadelesinin nihayetlendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. TÜRGEV olarak gençlerimizin eğitimlerini ve barınma haklarını desteklemeye tüm gayretimizle devam edeceğiz." - İSTANBUL

Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Mahkeme, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İBB'nin kararı iptal edilmişti: Mahkeme TÜRGEV'i haklı buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İBB'nin kararı iptal edilmişti: Mahkeme TÜRGEV'i haklı buldu - Son Dakika
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