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Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 13:45
Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal Marşı'yla başladı. Daha sonra okunan Kur'anı Kerim'in ardından Ankara Müftüsü Yusuf Doğan şehitler için dua etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, konuşma için geldiği kürsüden, darbe girişimi gecesi FETÖ'cülerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasında şehit olan sivil ve personel 13 kişinin ismini okudu. Bu sırada programı takip eden teşkilat mensupları da her şehidin ismi okunduğunda "Burada" diyerek cevap verdi.

Ersoy, 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklardaki bin yıllık tarihe bakılması ve vatan toprağının her karışının şehit kanlarıyla sulandığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

"Hesapları ve planları 5-10 yıllık değildi"

Darbecilere karşı tek yürek, tek bilek olan Türk milletinin, bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu ve iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmediğini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Uzun süre sahip olduğumuz değerleri tahrip etmek için yıllar boyunca sinsi şekilde örgütlendiler. 21'inci yüzyılda atılımımız, ortaya koyduğumuz kapasite, güç ve geliştirdiğimiz refleksler sayesinde yıllar süren bir hazırlığın neticesi olan bir saldırıyı bir gecede bertaraf ettik. Nihai amacı, dini ve kültürel değerlerimizi tahrif ederek efendilerinin arzu ettiği gibi bir din anlayışını yerleştirmek, onların istediği gibi bir devlet ve toplum yapısını dizayn etmek. Bu hesap ve plan 5-10 yıllık değildi. Adeta ilmek ilmek işlenen bir stratejinin ürünü. İşte bu yıllara sari hesap 15 Temmuz günü milletin duruma bizzat vaziyet etmesiyle akamete uğramıştır."

Ersoy, yeniden bir girişimde bulunmaya niyetlenenleri, bütün kurum, kuruluş ve kadrolarıyla dünden çok daha güçlü ve iradeli şekilde pişman etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Kahramanlıklara tarih de dünya da şahittir"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise konuşmasında 15 Temmuz'un milletin iradesini canıyla ve kanıyla koruduğu bir zafer gecesi olduğunu belirterek, "O gece bizim yaptığımız yeni bir şey değildir. Bu milletin asli karakteridir. Ülkemizin bekası ve bütünlüğü, milletimizin onuru tehlikeye düştüğünde en ağır bedelleri de göze alarak ortaya koyduğumuz kahramanlıklara tarih de dünya da şahittir." ifadelerini kullandı.

Darbecilere gerekli cevabın verildiğini, 15 Temmuz'dan sonra personel yapısında köklü değişikliğe giden teşkilatın da çok daha donanımlı, güçlü ve modern hale geldiğini aktaran Aktaş, "İnindeki son FETÖ'cü bulunup, deşifre edilip cezası verilinceye kadar 15 Temmuz gecesi direnişindeki motivasyonumuzdan en küçük bir eksiklik olmadan mücadelemiz devam edecektir." şeklinde konuştu.

Terörle Mücadele Daire Başkanı'yken darbe girişimi gecesi Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazi Turgut Arslan ise konuşmasında şehitleri rahmetle anarak demokrasi, birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

3 bin 277 personel ihraç edildi

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da Türk milletinin vatanına tereddütsüz sahip çıktığını belirterek, Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak, örgütün kodlarını çözerek kripto elemanlarını tek tek deşifre ettiklerini aktardı.

Yılmaz, örgütün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü içindeki yapılanmasına ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında 3 bin 277 personelin ihraç edildiği bilgisini paylaştı.

Şehit aileleri duygulu anlar yaşadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'de meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle bölgeye gittiği için programa katılamadı.

Programda, emniyet ve jandarma teşkilatından rütbeliler ile milletvekilleri, şehit aileleri ve gaziler de yer aldı.

Programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü savunmasında şehit düşen sivil ve personel 13 şehidin fotoğraflarının yer aldığı ve karanfil bırakılan alana gelen şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı

Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 15 Temmuz'da darbecilerin vurduğu Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olanlar anıldı - Son Dakika


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