Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu

20.10.2020 10:50
Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu, System.String[]

Son dakika haberler... Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde bu yıl adaçayı üretimi 50 tona ulaştı.

Kütahya'nın adaçayı üretim merkezi haline gelen Hisarcık ilçesine bağlı Karbasan köyünde bu yıl adaçayı üretimi 50 tona ulaştı.

Karbasan köyünde adaçayı yetiştiriciliğine ilk kez 2016 yılında İl Özel İdare kaynaklı proje ile 52 dekar alanda başlandığını söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Bilkaya," Geçen 4 yıl sürede İl Özel İdare kaynaklı Tıbbi-Itri Bitkilerin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde verilen desteklerle adaçayı çiftçilerimiz için alternatif bir ürün haline geldi. Şu an köyümüzde adaçayı ekili alan yaklaşık 300 dekara, bu yılki üretim ise 50 tona ulaştı. Halen 100'e yakın aile adaçayı üretimi gerçekleştiriyor. Üretim aşamasında özellikle kadınlarımız aktif olarak çalışmaktadır. Hasat sonucu yaş adaçayını kalitesine göre yaş olarak kilosunu 1,5- 2 TL'den, kuru adaçayının kilosunu ise 8-10 TL'den İzmir, İstanbul ve Manisa'dan gelen alıcılara satıyoruz. Köyümüzde adaçayı üreticisi her geçen yıl artmaktadır. Ürünümüzün tek elden değerinde satılması ve ekim alanlarının çoğalması için devletimizden destek bekliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu
Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu

Türk Lirası, Karbasan, Hisarcık, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Son Dakika! Azerbaycan Meclisi'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Minsk grubunun beyin ölümü gerçekleşmiştir Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak Aynı sokakta 7 otomobili soyan hırsızın eline geçen sadece iki gözlük oldu İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var
Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır         
10:49
Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı Fatih Terim ile Davidson arasında gerginlik yaşandı         
10:29
En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı En lezzetli isot yarışmasında jüri olan Mahmut Tuncer zor anlar yaşadı         
10:05
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum         
09:51
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor Çam ormanlarında yetişen davulga meyvesi toplayanı zengin ediyor         
09:30
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kızlara çarptı! Kaza anı kamerada         
09:15
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
"Acı biber koronavirüsten koruyor" iddiasıyla ilgili açıklama: Bu yanlış bir algıdır         
07:55
Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu         
07:54
Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı Çaykur Rizespor'un eski CEO'su Aykut Ferah lüks aracıyla kaza yapıp yaralandı         
07:53
Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı         
22:33
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 11:09:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Adaçayı köylülerin kazanç kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei