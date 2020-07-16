Son dakika haberleri... Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığına biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığına biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet

Son dakika haberleri: Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin tabancayla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı, biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Çukurova Belediyesinde zabıta müdürü ve komiserinin tabancayla öldürülmesi, zabıta amirinin de yaralanmasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı, biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski zabıta memuru sanık Ahmet Altuğ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, müştekilerden bazıları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanık Altuğ'un "tasarlayarak iki kişiyi öldürmek, öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Altuğ savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Yardımı ben çağırdım, 'polisi, savcıyı, ambulansı çağırın gelsin' diye bağırdım. Başlarında bekledim. Çok pişmanım, keşke belediyeye gitmeseydim." dedi.

Mahkeme heyeti, biri ağırlaştırılmış iki kez müebbet ve 20 yıl hapis cezası verdiği sanık Altuğ'un tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

Çukurova Belediyesinde, 7 Aralık 2018'deki silahlı saldırıda zabıta müdürü Cengiz Aydoğdu (51) ve zabıta komiseri Habil Aykan'ı (52) öldürdüğü, zabıta amiri Kenan Özdemir'i (52) de yaraladığı öne sürülen Fen İşleri Müdürlüğü Yol Şantiyesi zabıta memuru Ahmet Altuğ hakkında dava açılmıştı.

Çukurova, Zabıta, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Adana'da belediyedeki çifte cinayet sanığına biri ağırlaştırılmış 2 kez müebbet - Son Dakika
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