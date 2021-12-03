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Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi

03.12.2021 10:19
Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi

Son dakika haber: Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı şekilde gezerken yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı şekilde gezerken yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında sokakta durumundan şüphelendikleri bir kişiye "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheli, polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, peşine düştükleri zanlıyı girdiği bir sokakta yakaladı.

Yapılan kontrollerde şüpheli Hayrettin O'nun (20) üzerinde çelik yelek olduğu ve belinde ruhsatsız tabanca bulunduğu belirlendi.

Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlının "kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" gibi olaylardan suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin ifadesinde, hasımları olduğunu öne sürerek, "Aracım kurşunlandı. Tedbir amaçlı bu şekilde geziyorum." dediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi
Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi

Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Adana'da sokakta çelik yelekli ve silahlı gezen kişi adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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