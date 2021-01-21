Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş öldü, anne ve diğer çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Rıfat Yıldırım, sabah uyandığında eşi ve 3 çocuğunun hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan Yıldırım (16) ile Muttalip Yıldırım'ın (10) hayatını kaybettiğini, anne Meliha ve Mustafa Talha Yıldırım'ın ise gazdan etkilendiğini tespit etti.

Anne ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilan ve Muttalip Yıldırım'ın cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.