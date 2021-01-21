Tır ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ramazan Tuluk idaresindeki 02 ABD 429 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 HA 276 plakalı tır, Adıyaman- Malatya kara yolunun 10'uncu kilometresinde çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mustafa Baltacı yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Baltacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baltacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, sürücü Tuluk'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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