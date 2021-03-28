Son dakika haberleri! AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Kazakistanlı ve Kırgızistanlı gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Atilla Ödünç, Bursa'yı ve turizm olanaklarını yurt dışına anlatmak amacıyla misafir edilen Kazakistanlı ve Kırgızistanlı gazetecilerle bir araya geldi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın koordinesinde gerçekleşen organizasyonda Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen Kazakistanlı ve Kırgızistanlı gazetecilerle bir otelde buluşan AK Parti Milletvekili Ödünç, tarih, kültür, ekonomik ve turizm açısından zengin bir şehirde bulunduklarını söyledi.

Bursa'nın Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğuna değinen Ödünç, gazetecilere ülkelerine kentten güzel hatıralarla dönmelerini temennisinde bulundu.

Ödünç, Türkiye'nin dünyanın birçok yerinden turistleri ağırladığını aktararak, Kazakistanlı ve Kırgızistanlı turistleri de Bursa'da ve Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova ise Türkiye'yi tanıtmak için zaman zaman ülkeye geldiklerine değinerek, Türk dünyası turizminin gelişmesi için katkıda bulunmak istediklerinin altını çizdi.

Türkiye ile soydaş olduklarını ve birbirlerini tanımaları gerektiğini dile getiren Bissenova, "Sovyet zamanında biz birbirimize yabancı olduk. Türkiye gibi 83 milyon halkı olan hem de güzel şehirleri olan bir yeri tanıtmak bizim amacımız. Burada turist olarak kendimizi güvende hissediyoruz." diye konuştu.

Buluşmada, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ve Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da bulundu.