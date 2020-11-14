Son dakika! AK Parti Kahramankazan 7. Olağan İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Kahramankazan 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kapalı Spor Salonu'nda salgın tedbirleri kapsamında yapılan kongreye, Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyesi AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Arife Polat Düzgün, Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İl Başkanı Hakan Han Özcan ile partililer katıldı.

Divan başkanlığını Ankara İl Başkan Yardımcısı Mücahit Yılmaz'ın yaptığı kongrede, gündem maddeleri görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

Tek aday ve listeyle gidilen seçimlerde Ahmet Ceylan, ilçe başkanı seçildi.

Keşir, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin gece gündüz çalıştığını ve bu yönüyle diğer partilerden ayrıldığını söyledi.

18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde anlatacak çok şeyleri olduğunu dile getiren Keşir, "Pek çok şey yaptık, yollar yaptık, okullar yaptık, hastaneler yaptık. Bugün sağlıkta yaptığımız dönüşümün neticesi koronavirüsle pek çok ülkenin önünde mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Keşir, eğitim ve savunma sanayisindeki gelişmelere de değinerek, "Bunlar yarınımıza daha ümitle ve daha özgüvenle dik duruşla bakmamızı sağlıyor. İşte bütün bunların mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Kongrede 18 yıllık AK Parti iktidarını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.