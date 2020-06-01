Son dakika haberleri: Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul: "'Yeni Normal' dijitalde" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul: "'Yeni Normal' dijitalde"

Bir son dakika haberine göre Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Forum 2020'de yer alan panelde "Uzaktan Erişim ve Yeni Normal" konusunu değerlendirdi.

Son dakika haberleri: Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul:

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Akademik Forum 2020'de yer alan panelde "Uzaktan Erişim ve Yeni Normal" konusunu değerlendirdi.


Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) işbirliği ile gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ yaptı. Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak uzaktan katılımla gerçekleşen forumun ikinci bölümüne; Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul,, UIPATH Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Özdemir ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir Suğur katıldı.


"Süreç oldukça başarılı"


Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, Covid-19 Süreci Yüksek Öğretimde Yeni Normal'i Tetikleyecek mi" sorusuna yanıt verdi. Özkul, Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılan eğitimlere ara verilmesi sonrasında teknoloji tabanlı eğitime ilkokuldan doktoraya kadar her düzeyde hızlı bir geçiş olduğundan bahsetti. Özkul, "Bu süreç bir acil durum sürecidir. Acil Durum Uzaktan Eğitimi ya da Uzaktan Erişimli Eğitim gibi adlarla ifade edilen bu süreci, tam anlamıyla uzaktan eğitim olarak tanımlamamak gerekiyor. Olumlu - olumsuz birçok deneyim yaşanmakla birlikte, süreç genel olarak oldukça başarılı. Uzaktan erişim yoluyla gerçekleşen eğitim, kimi zaman yüz yüze olandan daha etkili öğrenme–öğretme ortamlarının oluşturulabildiğini gözlemliyoruz. Ancak henüz tamamlanmamış olan bu döneme ilişkin sınırlı gözlemlerle genelleme yapılmaması gerekiyor. Bu süreçteki deneyimler; kurum, program, derslerin niteliği ve içeriği, teknolojik altyapı, öğretim elemanı ve öğrencilerin hazır bulunurlukları ve tutumları gibi faktörler özelinde analiz edilmesiyle çok daha yol gösterici bilgiler elde edileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


"Öğretme yerine öğrenme olgusu ön planda olmalı"


Geleneksel yüksek öğretimin çağın gerisinde kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Özkul, geleneksel okul sistemi endüstri devriminin fabrika modelini esas aldığını, telefon ve bilgisayar teknolojilerinin hayalinin bile olmadığı zamanlarda ortaya çıkan bu yapı ve işleyişin günümüzde geçerliliğinin kalmadığını; okulların bilgi ve iletişim teknolojileriyle entegre olacak şekilde dönüşmesi gerektiğini belirtti. Özkul, konuşmasına şöyle devam etti:


"Artık öğretme yerine öğrenme olgusunun ön planda olması gerekiyor. Öğrencilerin okuyarak öğrenebilecekleri bilgileri onlara aktarmak yerine, öğretim elemanlarının bu bilgileri anlamlı kılma, pekiştirme yönlü rol üstlenmeleri gerekiyor. Uzaktan Eğitim modeli LGS ve üniversite sınav sistemini değiştirir mi? Keşke LGS yapılmasa ve liselere kura ile öğrenciler atansa. Sosyal gelişimin ön planda olduğu ilk ve orta öğretimde uzaktan eğitime ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Yüksek öğretimde ise bu yıl sınav yapılması yerine üniversitelerin herkese açık olması, mümkün olduğunca yüz yüze eğitimle desteklenen 'blended – harmanlanmış' öğretim modelinin uygulanması, uzaktan başlayan yükseköğretimde öğrencilerin başarılarına göre ilerleyebilecekleri bir modelin uygulanması mümkün. Bu topyekun bir paradigma değişimi gerekiyor. Yüksek öğretimde de sosyal ortamın ihmal edilmemesi önem taşıyor."


"Cin şişeden çıktı sokmamak lazım"


Özkul, çevrim içi gerçekleşen konferansta, katılımcıların sorularına da yanıt verdi. Üniversitelerin dijital stratejilerini oluşturması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ali Ekrem Özkul, " Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi olarak dijital stratejik plan taslağımızı oluşturduk. Tüm öğretim kadromuz ile bunun son haline getireceğiz. Bu şekilde gerekli altyapı güçlendirilecek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin bu modeli çok daha etkin kullanımı sağlanacak. Olumsuz örnekler olsa da bu kriz döneminin uzaktan eğitimin başarılı bir şekilde yapılabilir olduğunu gösterdi. Öngörülen bilgi ve becerileri kazandıran eğitim sistemin "kalitelidir. Bunu belirleyebilmek için de ölçme değerlendirme çok iyi yapılması gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecindeki ölçme değerlendirme faaliyetlerini, öğrencilerin sınavlarda gözetim altında tutulmaması gerekliği olmadan güvenli ve hassas olarak yapılmasını mümkün kılacak farklı yöntemler uygulanabilir. Örneğin,, başta 'defter-kitap açık' şekilde uygulanan sınavlar yanında, portföy, proje gibi çalışmalarla öğrencilerden öğrendiklerini yansıtmalarına imkan tanınmasının daha kalıcı öğrenme sağlayacağını düşünüyorum. Dünya üniversiteleri Covid-19 sonrası döneme yönelik ciddi hazırlıklar yapıyor. Beyin göçü artık fiziksel olma özelliğini kaybetti. Türkiye'de yetişmiş insan kaynağı önemli başarılara imza atıyor. Üniversite yönetimleri bu dönemde dijital stratejilere önem vermeli. Bunda bir geriye dönüş yok artık. Cin artık şişeden çıktı, sokmaya çalışmamak lazım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Ali Ekrem, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul: ''Yeni Normal' dijitalde' - Son Dakika

Son Dakika

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Boateng'in eşi pilates antrenmanını paylaştı! Verdiği poz görenleri şaşkına çevirdi Boateng'in eşi pilates antrenmanını paylaştı! Verdiği poz görenleri şaşkına çevirdi         
21:18
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti         
20:02
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Haziran günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 827 yeni vaka tespit edildi         
19:55
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin         
19:47
Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi Apartmanın 7'nci katından düşen emekli, yaşamını yitirdi         
19:37
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü 40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü         
19:22
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Adalar'a seferler tekrar başladı Adalar'a seferler tekrar başladı         
18:52
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 21:24:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Özkul: "'Yeni Normal' dijitalde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]