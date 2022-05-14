Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

14.05.2022 14:40

Son dakika 3. sayfa haberine göre Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı 5 yıl içinde ikince kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak girişindeki plastik dubalara ve trafik yön tabelasına çarpan otomobil, buğday tarlasına uçtu.

Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

5 yıl içinde ikince kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde köprülü kavşak girişindeki plastik dubalara ve trafik yön tabelasına çarpan otomobil, buğday tarlasına uçtu.

Otomobil sürücüsünün 210 promil alkollü olduğu kazada 2 kişinin yaralanırken, otomobilin çarptığı trafik tabelası bir başka aracın Sunroof'unu patlattı.

Kaza; Antalya- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hasan Ali B. idaresindeki 07 LM 864 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak girişinde plastik dubalara ve trafik tabelasına çarptıktan sonra yan yoldan buğday tarlasına uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Oktay Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hastanede yapılan kontrolünde 210 promil alkollü olduğu belirlendi.

5 yıl içerisinde ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalanan araç sürücüsüne 2 bin 286 TL para cezası uygulanırken ehliyetine de 2 yıl el konuldu.

Diğer taraftan otomobilin çarptığı trafik levhası yerinden koparak arkadan gelen Hasan Özer'in kullandığı 07 LY 362 plakalı otomobilin üzerine düşerken, aracın Sunroof'unu patlattı.

Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı
Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Alkollü sürücü plastik dubalara çarpıp tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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