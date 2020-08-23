Son dakika haberleri... Almanya'da çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Almanya'da çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor

Son dakika haberine göre Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele amacıyla çalışanlara iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor.

Son dakika haberleri... Almanya'da çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor, System.String[]

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele amacıyla çalışanlara iş yerlerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor.

Almanya Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, ülkenin salgınla mücadelede bugün Kovid-19 krizinin başlangıcından daha iyi durumda olduğunu belirterek, salgınla mücadelede deneyim kazandıklarını söyledi.

"Fransa (Kovid-19 ile mücadelede) eylül ayından itibaren çalışanlara iş yerinde maske zorunluluğu getiriyor. Bu Almanya'ya örnek olabilir mi?" sorusu üzerine Kramp-Karrenbauer, Almanya'da da bazı şirketlerin çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirdiğine dikkati çekerek, bunun iş yerlerinin kapanmasını önlemesi durumunda ülke genelinde de zorunlu hale gelmesi için atılacak bir adım olabileceğini ifade etti.

Kramp-Karrenbauer, okullar için de aynı durumun geçerli olduğunu belirterek, okulların kapanmaması bu şekilde önlenecekse ders sırasında maske takma zorunluluğunun getirilmesinin düşünülebileceğini dile getirdi.

Almanya Sendikalar Birliği (DGB) Yönetim Kurulu Üyesi Anja Piel ise çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesine karşı olduğunu söyledi.

Piel, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, işverenlerin ve eyalet yönetimlerinin maske takma zorunluluğu gibi bir çözüm getirerek Kovid-19'a karşı etkin önlem alma yükümlülüğünden kurtulamayacaklarını kaydetti.

Kovid-19'a karşı gerçekten koruma sağlayan önlemler alınmasını isteyen Piel, her şeyden önce, virüsün bulaşma riskini önlemek için işverenlerin ve okul idarelerinin binalara ve teknik altyapıya yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı.

Almanya'da mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor. Çok sayıda eyalette de sınıflar hariç okul binalarında öğrencilere maske takma mecburiyeti getirildi.

Kuzey- Ren Vestfalya eyaletinde ayrıca ortaöğretim ve meslek eğitimi veren okullardaki öğrencilerin ders sırasında da maske takmaları zorunlu tutuldu.

Kovid-19 vaka sayısı 233 bine yaklaştı

Öte yandan Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 782 artarak 232 bin 864'e yükseldi.

Yeni vaka sayısı perşembe günü 1707, cuma günü ise 1427 olarak açıklanmış dün de bu sayı 2 bin 34 olarak bildirilmişti.

Bu sayının önceki günlere göre bugün düşük çıkmasının, hafta sonu bazı sağlık dairelerinin yeni vaka sayılarını bildirmemesinden kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 2 artarak 9 bin 269, bugüne kadar iyileşen hasta sayısının da 207 bin 100 olduğu belirtildi.

Almanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Almanya'da çalışanlara iş yerinde maske takma zorunluluğu getirilmesi tartışılıyor - Son Dakika
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