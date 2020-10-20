Son dakika haberleri! Almanya'da riskli bölge sayısı 129'a yükseldi - Son Dakika

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artışa geçen vak'a sayıları nedeniyle riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı son 24 saat içinde 21 bölge de daha artış göstererek 129'a ulaştı.

Almanya'daki vak'a sayılarını takip edebilmek için 100 bin nüfuslu bölgeleri 400'e bölen Almanya'da salgın hastalıklarla yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, korona virüsün bulaşma katsayısının 1.44'e ulaştığını, bu katsayıyla birlikte enfekte olan bir kişinin, ortalama 13 ila 14 kişiyi enfekte ettiği anlamına geldiğini açıkladı. Riskli bölge olarak ilan edilen yerlerin sayısı son 24 saat içinde 21 bölge de daha artış göstererek 129'a ulaştı.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 6 bin 868 yeni vak'anın tespit edildiği, 44 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Son verilerle birlikte toplam ölü sayısının 9 bin 836'ya, toplam vak'a sayısının 373 bin 167'e ulaştığı ifade edildi. RKI, iyileşen insan sayısını 294 bin 800 olarak açıkladı.

(İHA)