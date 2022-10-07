Bursa'da yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika