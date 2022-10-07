Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı

07.10.2022 08:38

Bursa'da otomobil sürücüsüyle kamyon şoförü, yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma boks ringlerini aratmayan kavgaya dönüştü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Kaynak: İHA

kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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