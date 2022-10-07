Bursa'da otomobil sürücüleri arasında yaşanan yol verme tartışması sonrası yumruklar havada uçuştu! O anlar kameralara yansıdı

Bursa'da otomobil sürücüsüyle kamyon şoförü, yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma boks ringlerini aratmayan kavgaya dönüştü. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Bursa'da yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu. KAVGA ANI KAMERADA Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi. Boks ringlerini aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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