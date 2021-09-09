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Bakan Karaismailoğlu: Yatırımların kağnı hızında yapıldığı dönemler geride bırakıldı - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Yatırımların kağnı hızında yapıldığı dönemler geride bırakıldı

09.09.2021 15:02
Bakan Karaismailoğlu: Yatırımların kağnı hızında yapıldığı dönemler geride bırakıldı, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye artık yatırımların kağnı hızıyla yapıldığı, karar alma süreçlerinin bir türlü tamamlanamadığı dönemleri geride bıraktı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye artık yatırımların kağnı hızıyla yapıldığı, karar alma süreçlerinin bir türlü tamamlanamadığı dönemleri geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Kahramankazan yolunda inşa edilen 152 metre uzunluğundaki Saray Köprülü kavşağı ile her biri 122 metre uzunluğunda olan Aydın ve Yazıbeyli kavşaklarının açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Karaismailoğlu, AK Parti döneminde yapılan yatırımları anlatarak, "Türkiye artık yatırımların kağnı hızıyla yapıldığı, karar alma süreçlerinin bir türlü tamamlanamadığı dönemleri geride bıraktı. Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Projelerimizle istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor; gençlere iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyoruz. 2003 yılı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile çok büyük işlere imza attık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza, 1809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık" diye konuştu.

'YILLIK 227 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK'

Bakan Karaismailoğlu, illerin sanayi gelirlerini yatırımlarla ve çalışmayla geliştirildiğini belirterek, "Bunun en güzel örneklerini Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul- İzmir Otoyolu, Ankara- Niğde Akıllı Otoyolu gibi büyük projelerden biliyoruz. Aynı şekilde burada devam eden bu kara yolu yatırımının tamamlanması ile Ankara ve çevre iller daha da gelişecek. 3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak planladığımız 28,4 kilometrelik projemiz kavşak düzenlemeleriyle birlikte güzergahtaki trafik yoğunluğunu ciddi manada azaltacak ve seyahatler daha emniyetli ve konforlu gerçekleşecek. Transit trafiğin bölgeden geçişinde yaşanan gecikmeler, yerleşim bölgesi geçişlerinde ve dönüşlerde trafik yoğunluğundan kaynaklanan kaza riski de ortadan kalkacak. Tali yol bağlantı noktaları da köprülü kavşaklarla transit geçişe uygun hale gelecek. En önemlisi ise sanayi merkezlerinin kalbi haline gelen Kahramankazan'ın, Ankara'nın diğer sanayi bölgeleri ile ulaşımı kolaylaşacak. Zamandan 200 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 227 milyon lira tasarruf edilecek. Tüm projelerimizde azami özen gösterdiğimiz çevre politikalarımıza da uygun biçimde karbon salınımı 10 bin 754 ton azaltılacak" dedi.

- Ankara

Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Yatırımların kağnı hızında yapıldığı dönemler geride bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: Yatırımların kağnı hızında yapıldığı dönemler geride bırakıldı - Son Dakika
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