Son dakika haberleri! Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

20.01.2021 10:29
Son dakika haberleri! Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Son dakika haberine göre Antalya'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tanju Kaya (24) yönetimindeki 16 ANA 09 plakalı kamyonet Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Caddesi'nde Yılmaz Bilici (56) idaresindeki 07 SN 046 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Kaya ile araçtaki Melek Sevim (42) ve Sevgi Ağaç (34) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü Bilici ise gözaltına alındı.

Tanju Kaya, Muratpaşa, Kamyonet, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Antalya'da otobüs ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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