Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi

16.11.2020 10:03
Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 büyüdü. Japon ekonomisinde 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 5'lik büyüme kaydedildi.

Açıklanan veriler, dünyanın 3. büyük ekonomisinde toparlanmaya dair güçlü bir kanıt ortaya koymasına karşın ikinci çeyrekteki daralmanın boyutu dikkate alındığında Japon ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelerin altında kaldığına işaret etti. Japon ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 28,1 daralmıştı.

Öte yandan, Japonya'da ekimde bir önceki aya göre sanayi üretimi yüzde 3,9 ve kapasite kullanımı yüzde 6,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti. Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,1 artarak günü 25.907 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 104,6 seviyelerine geriledi.

Çin'de ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre sanayi üretiminin yüzde 6,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselerek 3.341 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 43.638 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 primle 26.295 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 primle 2.543 puanda seyrediyor.

Ekonomi, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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