Son dakika haberleri... Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540'a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 240'a yükselirken; Pakistan'da ise son 24 saatte 1063 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1063 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 276 bin 288'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 892'ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 276 bin 288 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 533 BİN 936Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 533 bin 936'ya ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 34 bin 240 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 989 bin 624 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 51 BİN 197 Singapur 'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 51 bin 197'ye ulaşırken; toplamda 45 bin 893 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 102 BİN 51Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 901 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 102 bin 51 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 60 bin 539 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 83 BİN 673 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 83 bin 673 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 617 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1947 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.