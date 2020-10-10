Son dakika haberleri | Atıklar Diyarbakırlı çocukların elinde kuşlara yuva oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Atıklar Diyarbakırlı çocukların elinde kuşlara yuva oldu

10.10.2020 11:27
Son dakika haberleri | Atıklar Diyarbakırlı çocukların elinde kuşlara yuva oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar "Miniklerden Minik Kuşlara Yuva" projesi kapsamında atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını kış mevsimi gelmeden ağaçlara asmaya başladı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çocuklar "Miniklerden Minik Kuşlara Yuva" projesi kapsamında atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını kış mevsimi gelmeden ağaçlara asmaya başladı.

Silvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Gençlerin İyilik Ağacı Projesi" kapsamında çocuk ve gençlere hayvan sevgisini aşılamak, hayvanları soğuktan korumak için harekete geçti.

Hazırlanan "Miniklerden Minik Kuşlara Yuva" projesi ile merkezin bakım ve onarımının ardından çıkan hurda malzemeler, çocukların evlerinden getirdiği yoğurt, yağ ve deterjan kovası gibi atıklar, gençlik merkezi liderlerinin gözetiminde yaklaşan kış mevsiminde kuşların barınması amacıyla yuvaya dönüştürülüyor.

Öğrenciler eğitmenlerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde atık malzemelerden hazırladıkları ve boyadıkları kuş yuvalarını ilçedeki park ve bahçelerdeki ağaçlara asıyor.

"Hayvan sevgisi aşılamak bizleri heyecanlandırıyor"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Meki Azizoğlu, AA muhabirine, gençlik merkezlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü, bunlardan birinin de "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi olduğunu söyledi.

Tesislerde yaptıkları bakım ve onarım sonrası biriken atıl durumdaki malzemeleri geri dönüşüm kapsamında değerlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Azizoğlu, gençlik merkezi liderlerinin gözetiminde çocuklarla atıl malzemeleri kuş yuvası ve yemliklerine dönüştürmek için çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Buradaki tek amacın atıl malzemeleri dönüştürmek olmadığını kaydeden Azizoğlu, "Çocuklara hayvan sevgisi aşılamak bizleri heyecanlandırıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla kuşların rahat bir şekilde barınmasını, kar ve yağmurdan etkilenmemesini istiyoruz. Hedefimiz ilçenin bütün park ve bahçelerine bu yuvaları asmak." dedi.

Azizoğlu, bu çalışmanın devamı olarak tüm park ve bahçelere kedi ve köpekler için de barınak yapacaklarını ifade ederek, pandemi nedeniyle söz konusu faaliyete gruplara ayrılmış 30 çocuğun katıldığını belirtti.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Azizoğlu, bir diğer çalışmalarının da atıl durumdaki otomobil lastiklerini çiçek saksısına dönüştürmek olduğunu bildirdi.

Azizoğlu, kendilerine destek sunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti.

Çocuklardan Mehmet Oral ise bir arkadaşı aracılığıyla gençlik merkezine gittiğini ve burada çeşitli etkinliklerle tanıştığını söyledi.

Gençlik liderleriyle kuşlara yuva yaptıklarını belirten Oral, "Önümüzde kış mevsimi var. Yağmur yağıp kuşlar soğukta kalacağı için biz de onlara barınsınlar diye yuva yaptık. Bu da bizi çok mutlu etti. Gençlik liderlerimize bize yardım ettikleri için teşekkür ederim." diye konuştu.

Kovid-19 nedeniyle uzun süredir evden çıkamadıklarını anımsatan Oral, bu çalışmayla aynı zamanda güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

"Kuşlar sayemizde üşümeyecek"

Gönüllü gençlerden İdal Güneş de atık malzemeleri kullanılabilir hale getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Kuşların soğuktan etkilenmemesi için onlara yuva yaptıklarını anlatan Güneş, "Amacımız sadece kuşlara yuva yapmak değil, insanlara bitki ve hayvan sevgisini de aşılamak. Hem biz hem de yuvaları gören vatandaşlar mutlu oluyor. Kuşlar bizim sayemizde üşümeyecek. Bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Silvan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Atıklar Diyarbakırlı çocukların elinde kuşlara yuva oldu - Son Dakika

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