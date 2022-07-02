Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı

02.07.2022 16:29
Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda orman yangını riskine karşı denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Eyüpsultan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda orman yangını riskine karşı denetim yaptı.

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi.

Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı.

Atlı birlik personeli, insanları ateş yakılmaması ve semaver gibi riskli kullanımlar konusunda uyardı.

Denetimlerin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kemerburgaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı - Son Dakika

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