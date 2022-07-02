Bu kapsamda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda atlı polislerce yapılan denetimlerde TOMA'lar da kullanıldı.

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda, son günlerde birçok ilde çıkan orman yangınlarına karşı önleyici tedbir için İstanbul'da da harekete geçildi.

Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kemerburgaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Atlı polisler, yangınlara karşı Kemerburgaz Kent Ormanı'nda denetim yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.