Son dakika haberleri! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 artışla 463,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 artarak 7.078,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,45 değer kazanarak 15.640,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37'lik artışla 6.633,77 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,01'lik yükselişle 25.516,46 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,34'lük yükselişle 1,188 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkan kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" tondaki değerlendirmelerinin ardından pozitif bir seyir izledi.

Fed, temmuz ayı toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutma kararı alırken, iki yeni repo operasyonu başlatılacağını duyurmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarını artırmayı düşünmekten çok uzak olduklarını belirterek, varlık alım hızını ayarlamayı değerlendirdiklerini ve bunun zamanlaması hakkında herhangi bir karar vermediklerini belirtmişti.

Credit Suisse, Royal Dutch Shell, Total, Volkswagen ve Airbus gibi Avrupalı şirketlerin bilançoları da endekslerdeki pozitif seyirde etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da açıklanan verilere göre, Avro bölgesi ekonomik güveni temmuzda 119 puana yükselerek rekor seviyeye ulaştı.