Son dakika haberleri... Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi daha yaşamını yitirdi

15.05.2022 15:52
Son dakika haberleri... Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi daha yaşamını yitirdi

Son dakika haberler... Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 Mayıs'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 Mayıs'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı.

Aydın- İzmir kara yolunda yaşanan kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İbrahim Akbal, Aydın Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

11 Mayıs'ta İsmail Yılmaz'ın kullandığı 09 TA 053 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Ömerbeyli mevkisinde ters yönde ilerleyen İbrahim Akbal'ın kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpışmış, çarpışmanın etkisiyle Akbal'ın kullandığı otomobil şarampole devrilmişti.

Kazada yabancı plakalı araçta bulunan Gülten Akbal ve Abdurrahman Çiçek ile diğer otomobildeki Hüseyin Çili yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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Germencik, İzmir, Mayıs, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi daha yaşamını yitirdi - Son Dakika
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