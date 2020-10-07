Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: "Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan... - Son Dakika

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: "Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...

07.10.2020 17:57

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: "Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var" Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim: "Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: "Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var"

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim:

"Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar"

"(Türk savunma sanayii ürünleri) Diğer tüm sahalarda olduğu gibi bu istikamette de sık iş birliğimiz olacaktır"

ANKARA - Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar" dedi.

Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen " Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panel ile "Kederi Kederim, Sevinci Sevincim Azerbaycan" isimli fotoğraflarla şiir sergisinin açılışı gerçekleştirildi. İlk olarak fotoğraflı şiir sergisinin açılışı Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirilirken, daha sonra "Karabağ'ın Dünü Bugünü ve Yarını" konulu panele geçildi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen panelde, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Selma Yel konuşmacı olarak yer aldı.

"Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar"

Panel öncesinde bir konuşma yapan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Saldırı devam ediyor ve biz onun cevabını veriyoruz. Azerbaycan topraklarını işgalden kurtarıyor. Şimdiye kadar 25 mıntıka işgalden kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri kendi silahlarını, mühimmatlarını bırakıp gidiyorlar. Kendilerine müttefikler bulmaya çalışıyorlar. Herkesle konuşmaya çalışıyorlar, çaba içerisine giriyorlar. Kiminle konuşuyorlarsa onlarda biliyor ki; Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın bu saldırılarına karşı faaliyeti de, adımları da Azerbaycan topraklarında oluyor. Uluslararası hukuk, hak ve adalet bizim tarafımızda. Bizde bu açıdan faaliyetimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var"

Karşılarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında teröristlerinde olduğunu söyleyen İbrahim, "Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan teröristlerin olduğuna dair bilgiler var. Aynı zamanda onlar bizim sivillerimize karşı da saldırıyorlar" diye konuştu.

Telefon konuşmalarının olduğundan bahseden İbrahim, "Telefon konuşmaları, görüşmeleri var. Kaç tane terörist olduğunu net söylemek zor ama birkaç kişi öldürülmüş halde bizim topraklarda bulundu ve onların fotoğrafları da tüm dünyaya Güvenlik Bakanlığımız tarafından yayılmıştır" şeklinde konuştu.

"(Türk savunma sanayii ürünleri) Diğer tüm sahalarda olduğu gibi bu istikamette de sık iş birliğimiz olacaktır"

Türk savunma sanayii ürünlerinin Azerbaycan'da daha geniş kullanımıyla ilgili bir soru üzerine İbrahim, "Türkiye-Azerbaycan tek millet iki devlet. Biz her alanda birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayii bir istisna değil. Tabi ki, diğer tüm sahalarda olduğu gibi bu istikamette de sık iş birliğimiz olacaktır" aktarımında bulundu.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan...

Azerbaycan, Büyükelçi, Ankara, PKK, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan Ankara Büyükelçisi İbrahim: 'Bizde, onların yanında PKK'lı ve ASALA'dan olan... - Son Dakika


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