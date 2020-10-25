Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gubadlı şehrinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Azerbaycan Ordusu. Zengilan, Cebrayıl, Gubadlı bölgelerinde bazı köyleri ve Gubadlı şehrini işgalden kurtarmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycandır!" dedi. - BAKÜ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Gubadlı şehri işgalden kurtarıldı' - Son Dakika