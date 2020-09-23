İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın görüntülenmesi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un törendeki konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen tanıtım törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:59 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bakan Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya Yazıtı'nın tanıtım törenine katıldı - Son Dakika