Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir ilçe kongresine katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kongre alanına gelmesi
Partililerle selamlaşması
Partililerce hazırlanan videonun gösterilmesi
Divan başkanının seçilmesi
Divan başkanı Ahmet Özdemir'in konuşması
Gaziemir İlçe başkanı Serdar Muçay'ın konuşması
Milletvekili Necip Nasır'ın konuşması
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin konuşması Bakan Pakdemirli, AK Parti Gaziemir 7. olağan kongresine katıldı
ANKARA - (AA)- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve önceki dönem Ekonomi Bakanı Zihat Zeybekçi
AK Parti Gaziemir 7. olağan kongresine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:56 - Kaynak: AA
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