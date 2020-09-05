Son dakika haberleri... Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pandemi süreciyle uyumlu hale getirerek evlerde uygulamaya devam ettiğimiz Okul Destek Projesi'ne, önümüzdeki süreçte belirlenen tedbirler kapsamında yeni eğitim öğretim döneminde de devam edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, Okul Destek Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının durumunun pandemi önlemleri doğrultusunda yeniden planlandığını belirtti. Pandemi döneminde projeden yararlanan aileleri arayarak, çocukların evlerindeki durumu hakkında bilgi aldıklarını belirten Selçuk, "Uygun materyalleri belirleyerek, çocuklarımızın ailelerine teslim ettik. Çocuklarımızın yaş ve öğrenimine göre belirlediğimiz kaynak kitapların yanı sıra evde vakit geçirmeyi keyifli hale getirecek boya malzemeleri ile zeka oyunlarından oluşan materyalleri çocuklarımıza ulaştırdık. Evlerde kitap okuma etkinlikleri düzenledik. Etkinliklerin en verimli şekilde yapılabilmesi için eğitim materyallerinin kullanımına yönelik annelere, babalara ve çocuklarımıza bilgi verdik" dedi.