Son dakika haberleri! Barış Pınar Harekatı bölgesinde Durgun Su Kano Festivali düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Barış Pınar Harekatı bölgesinde Durgun Su Kano Festivali düzenlendi

07.04.2021 17:41
Son dakika haberleri! Barış Pınar Harekatı bölgesinde Durgun Su Kano Festivali düzenlendi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abayd ilçesinde, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yatırımları kapsamında ilk kez Durgun Su Kano Festivali düzenlendi.

TEL Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abayd ilçesinde, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yatırımları kapsamında ilk kez Durgun Su Kano Festivali düzenlendi.

Festival, Akçakale ilçesinin karşısında Tel Abyad'daki Ayn Arus Göleti'nde Türkiyeli ve Suriyeli 35 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 7. Komando Tugay Genel Komutanı Mahmut Hakan İlhan katıldı.

Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren oluşturulan yerel kuruluşlara her türlü desteğin düzenli şekilde verildiğini ve bunun halka sunulduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Erin, uzun yıllar terör örgütleri DEAŞ ve PKK yönetimi altında büyük sıkıntılar çeken halkın ve özellikle çocukların tekrar normal hayata dönmelerini sağlayacak çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini anlattı.

Her gün bu bölgede çok güzel işler yapıldığını belirten Erin, "Kısa sürede gençlere, çocuklara yönelik devletimizin desteklediği spor alanlarını, halı sahalarını, voleybol ve basketbol sahalarını, spor kompleksini yapıyoruz." diye konuştu.

Çocukların boş zamanlarını değerlendireceği oyun spor alanlarının da yapıldığını vurgulayan Erin, Türkiye'nin bölgeye refah, huzur ve güven ortamını getirdiğini, bunu da tüm dünyanın görmesi gerektiğini ifade etti.

Öğrencilere madalyaları takdim edildi

Festivale katılan öğrenciler, çok çeşitli kategorilerde yarıştı. Buna göre, kano yarışması 200 metre kategorisine katılıp dereceye giren Hüseyin Celal, Zeynel Abidin ve Ahmet Şabo'ya madalya verildi.

500 metre kategorisinde de Rabia Akçiçek, Merve Akgün ile Cudi Ali dereceye girerek madalya kazandı.

Rakka'dan yerinden edilerek ailesiyle Türkiye'ye sığınan 7. Sınıf İmam Hatip öğrencisi Cudi Ali, 6 yıl sonra Tel Abyad'da geri geldiğini belirterek, böyle bir yarışmanın Suriye'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, 9 Ekim 2019'da TSK'nın başlattığı Barış Pınar Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılmıştı.

Türkiye, Terör, Kano, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Barış Pınar Harekatı bölgesinde Durgun Su Kano Festivali düzenlendi - Son Dakika


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