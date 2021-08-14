Son dakika haberi! Sele kapılarak yaşamını yitiren yaşlı kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Ulus ilçesi Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde sel nedeniyle evi yıkılan ve suya kapılan Arife Ünal'ın cansız bedeni, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı , AFAD ve askeri personelin 4 günlük yoğun arama çalışması sonucu evinden 600 metre uzaklıkta bulunmuştu.

Sel bölgesine giden Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "afet bölgesi" teşekkürü, bir de isteği var