Son dakika haberleri... Başkan Özyiğit, şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ve Mersin Şehitliğini ziyaret etti. Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Başkan Özyiğit, şehitlerinin kabirlerine de karanfil bıraktı.

Yenişehir Belediye Başkanı Başkan Özyiğit, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, İl Müftüsü Şaban Kondi, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yavuz ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Dağdelen ile birlikte Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya ve Şehit Polis Memuru Mehmet Cemal Özen'in ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Başkan Özyiğit ve beraberindekiler daha sonra Akbelen Mezarlığı içindeki Şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Özyiğit, evlatlarının mezarlarına gelen şehit aileleri ile de sohbet etti ve bayramlarını kutladı. Özyiğit, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diledi. - MERSİN