Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü

17.12.2020 12:32

Edinilen son dakika haberine göre Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü -Prina faciasına isyan etti Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tonlarca prina çamurunun çevreye yayılarak kirliliğe sebebiyet vermesine isyan etti.

Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü

-Prina faciasına isyan etti

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tonlarca prina çamurunun çevreye yayılarak kirliliğe sebebiyet vermesine isyan etti.

Söz konusu pirina fabrikasının Ayvalık'a verdiği zararların ilk olmadığını savunan Başkan Ergin, "Dün yaşanılan facia, pirina atık suyunun depolandığı havuz duvarlarının yıkılması sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu atıklar tüm çevreye yayılmış ve bölgedeki Nikita Deresi aracılığıyla Sarımsaklı Plajları'na kadar da ulaşarak, plajlarımıza ve çevreye zarar verecektir. Benzeri durumu geçen yıl da aynı şekilde yaşamıştık" dedi.

Pirina fabrikasının sadece çevresel sorunları beraberinde getirmediğini aynı zamanda da Ayvalık'ın havasını kirlettiğini vurgulayan Başkan Ergin, "Bununla ilgili Ayvalık kamuoyunda çok ciddi tepkiler var. Biz de bu tepkilerin seslendiricisi olmak adına geçtiğimiz 3 Haziran 2020 tarihinde bu fabrika ile ilgili suç duyurusunda bulunup, içinde çok ciddi delillerin bulunduğu dosyalarla davamızı açtık. Hem de aynı gün Ayvalık'ın duyarlı insanlarıyla birlikte o firmanın kapısı önünde bir basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bu fabrika çevresel anlamda, Ayvalık'ın baş belasıdır"

Konuyla ilgili isyanlarının fabrikanın Ayvalık'a verdiği çevresel zararlar olduğunu kaydeden Mesut Ergin, "Biz Ayvalık halkı olarak zeytinyağı ve pirina kokusuna alışkın insanlarız. Ayvalık çocukları o kokularla büyümüştür. Biz bu fabrikanın şu anda kapasitesinin üzerinde çalıştığını, sadece Ayvalık'ta üretilen zeytinlerden üretilen pirinayı, Türkiye'nin zeytin üretilen başka bölgelerindeki zeytin atıklarını da burada işlemesine isyan ediyoruz. Bu artıkları eritemediği ve yok edemediği için Ayvalık halkına zarar vermesine tepki gösteriyoruz. Yoksa burada birden fazla yöresel ve küçük çaplı pirina fabrikaları var. Bunlar şu anda faal ve bizim bu fabrikalarla hiçbir sorunumuz yok. Ama şu an bu fabrika maalesef bir sanayi oluşturmuş durumda. Hatta söylentiler odur ki; Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan zeytinyağı atıklarını Ayvalık'a getirip, burada işliyorlarmış. Tabi bunun sonucunda da Ayvalık halkı; fabrikanın bacalarından çıkan gazların ve dökülen pirina atıklarıyla olumsuz yönde etkileniyor. Bu fabrika çevresel anlamda, Ayvalık'ın baş belasıdır" dedi.

Fabrikanın konum itibariyle sıkça esen hakim rüzgarların da etkisiyle bacalardan çıkan dumanlarının Ayvalık'ın üzerine kabul gibi çöktüğünü belirten Mesut Ergin, fabrikaya yönelik açtıkları davanın ilçe halkının lehine sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Hava ölçümlerinin sonuçları bekleniyor

Fabrikanın bacasından çıkan atıkların hava kirliliğine neden olduğunu kaydeden Ergin, bunun üzerine Çevre Bakanlığı'na müracaat ederek hava ölçümü talebinde bulunduklarını aktararak; "Bakanlık bünyesindeki bir hava ölçüm aracı ilçemize geldi. Bir süre de bu ölçümleri gerçekleştirdiler. Şimdi bu ölçümlerin sonuçlarını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü
Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü
Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü
Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, İsyan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gattuso, hakeme küfreden oyuncusu Insigne'yi savundu: Bu sadece İtalya'da oluyor Seren Serengil, canlı yayında kendisine "İkiyüzlü" diyen Arto ile yüzleşti Ali Koç Samandıra'da sahaya indi ve futbolcuları fırçaladı Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi Türk bilim insanları korona ile mücadelede önemli rol oynayacak reaktif oksijen türlerini üretti İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi
Sözcü Kalın'dan Sözcü Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" yorumu yapan Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz         
12:21
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz         
11:39
Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı         
11:27
Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor Tanzanya koronavirüs aşısı satın almayı planlamıyor! Uzmanlar bitkisel bir çare arıyor         
11:07
İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor         
10:54
Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:46
Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti         
10:31
Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu         
09:47
Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü Koronavirüs nedeniyle bu yıl hindi satışları düştü         
09:43
Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş         
09:41
Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi Şekersiz fındık ezmesi üretildi, 3 ülkeden talep geldi         
08:20
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek         
21:30
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 12:41:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Belediye Başkanı Ergin, çevre kirliliğine sebep olan fabrikaya ateş püskürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei