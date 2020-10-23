Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

23.10.2020 21:05

Son dakika gelişmesine göre Beyoğlu'nda bir pazarcının tezgahına 'karıma laf attın' iddiasıyla tanımadığı şahıs tarafından silahla ateş edildi.

Beyoğlu'nda bir pazarcının tezgahına 'karıma laf attın' iddiasıyla tanımadığı şahıs tarafından silahla ateş edildi. Şahıslar kaçtıktan sonra seken mermiyle vurulduğunu anlayan pazarcı yürüyerek hastaneye gitti.

Olay saat 19.30 sıralarında Kasımpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, semt pazarında telefon kılıfı satan Dursun Ş.'nin (30) tezgahına tanımadığı iki kişi geldi. 'Karıma laf attın' diyerek tezgaha 3 el silahla ateş eden şahıslar daha sonra kaçtı.

"YANLIŞ ADAM"

Dursun Ş.'nin şahıslar kaçtıktan 10 dakika sonra seken mermilerden birisinin göğsüne isabet ettiği anladığı ve yürüyerek hastaneye gittiği söylenildi. Polis kaçan saldırganları arama çalışmalarına başlarken kaçan saldırganlardan birinin diğerine "yanlış adam" dediği ileri sürüldü.

(İHA)

Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı
Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

Beyoğlu, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı - Son Dakika

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