Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

25.06.2022 14:25
Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi

Son dakika haber... Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 adet sığınak ve içinde bulunan patlayıcılar, jandarma tarafından imha edildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya ait 4 adet sığınak ve içinde bulunan patlayıcılar, jandarma tarafından imha edildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan arazi aramasında tespit edilen 4 adet sığınak içerisinde 50 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş 1 adet el yapımı patlayıcı madde düzeneği ve muhtelif yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada. "Tespit edilen sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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Bingöl'de 21 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Bingöl'de 21 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi Son dakika haberleri! Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Bingöl, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Bingöl'de teröristlere ait 4 adet sığınak ve patlayıcılar imha edildi - Son Dakika
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