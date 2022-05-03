Bodrum'da yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da yangın paniği

03.05.2022 17:35

Bodrum'da yangın paniği Konteynerdeki yangın, araçlara sıçradı Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı.

Bodrum'da yangın paniği

Konteynerdeki yangın, araçlara sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçilerin kaldığı bir konteynerde çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı. Korku ve paniğe neden olan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile söndürüldü.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir işletmenin işçilerinin kaldığı konteynerde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan siyah dumanlar geniş bir alanda yayıldı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, konteyner yanında park halindeki hafif ticari araca da sirayet etti.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye görevlisi, alev alev yanan konteyner ve araca müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.

Yangında konteyner tamamen yanarken, hafif ticari araç ağır hasar gördü. Bölgede park halindeki bir otomobil de hafif şekilde hasar aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.

Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği
Bodrum'da yangın paniği

YORUMLAR
500
Konteyner alevlere teslim oldu Konteyner alevlere teslim oldu Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü Konteyner yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Tragger, Bodrum, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 17:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement