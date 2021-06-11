Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kazanarak günü 1.460,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,18 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,61 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, sanayi üretiminin aylık bazda azalmasına karşın yıllık bazda beklentilerden iyi gelmesiyle birlikte alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi sonrası küresel pay piyasalarında enflasyonun geçici olabileceğine yönelik fiyatlamaların öne çıktığını söyledi.

İngiltere'nin ev sahipliğinde başlayan G7 Zirvesinden gelecek açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, 14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı NATO Zirvesi'nden gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının izleneceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ise nisanda 2,43 milyar dolar, 2021 yıl sonunda da 27 milyar dolar açık vereceğini tahmin ediyor.