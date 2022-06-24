Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun

24.06.2022 17:41
Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun

Son dakika gündem haberi... Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlamasını engelleyen veto kararının meclisin aldığı kararla kaldırılmasını takdirle karşıladı.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlamasını engelleyen veto kararının meclisin aldığı kararla kaldırılmasını takdirle karşıladı.

Petkov, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Avrupalı liderlerin "Avrupa yanlısı doğru bir karar aldıkları için kendisini tebrik ettiğini" söyledi.

Avrupalı liderlerin Bulgaristan'ın atması gereken adımı atmış olduğunu anladıklarına işaret eden Petkov, "Bulgaristan'ın Kuzey Makedonya'ya getirdiği müzakere koşulları aslında Avrupa koşulları oldu. Şimdi artık AB'nin bir parçası olmak isteyen Kuzey Makedonya hükümetinin adım atma zamanı gelmiştir." dedi.

Bulgaristan meclisi bugün, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini engelleyen vetoyu bazı şartlar ortaya koyarak kaldırmıştı.

Buna göre, Kuzey Makedonya, AB ile müzakere sürecinde Bulgaristan ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği alanında 2017'de imzalanan anlaşmaya sadık kalacak, Kuzey Makedonya'daki Bulgarlar ülkenin anayasasında "devleti oluşturucu unsur" olarak kayda geçecek, Makedonca Bulgarcadan farklı bir dil olarak kabul edilmeyecek ve bu koşulların uygulanması konusunda AB garantör olacak.

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Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık Bulgaristan'dan Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakerelerine şartlı yeşil ışık Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu kaldırdı
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Makedonya, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bulgaristan Başbakanı Petkov, Kuzey Makedonya'ya veto kararının kaldırılmasından memnun - Son Dakika

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