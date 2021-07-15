Son dakika haberleri! BURDUR'DA KAZA: 4 YARALI - Son Dakika

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Burdur- Ankara karayolunda dün akşam üzeri meydana gelen kazada Nesrin K. (29) yönetimindeki 06 HD 8860 plakalı otomobille Sevim A. (40) yönetimindeki 07 HL 067 plakalı otomobil Gökçebağ köyü kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilerde bulunan Adem T. (35) ve Günay Ç. (51) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.