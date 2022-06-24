Son dakika haberleri: Buzdolabından çıkan yangın maddi hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Buzdolabından çıkan yangın maddi hasara yol açtı

24.06.2022 22:42
Son dakika haberleri: Buzdolabından çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Son dakika habere göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartman dairesinde buzdolabı kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartman dairesinde buzdolabı kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Olay, Kurtuluş Mahallesi 2013 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.C.'ye ait apartman dairesinde buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek yangını diğer odalara sıçramadan söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Buzdolabından çıkan yangın maddi hasara yol açtı - Son Dakika

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