Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu - Son Dakika
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Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu

24.04.2022 18:12

- Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu Samsun'da cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada yaralandı.

- Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Topbelen mevkisi Samsun Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ladik ilçesindeki akrabasının cenaze töreninden dönen Canik ilçesinin İmamlar Mahallesi Muhtarı Murat Ayçiçek idaresindeki 55 LU 515 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce orta refüjdeki ağaçlara daha sonra aydınlatma direğini çarptı. Aydınlatma direği ile birlikte yaklaşık 70 metre ilerleyerek karşı şeride geçen otomobil yol kenarında durdu. Kazada, muhtar Murat Ayçiçek ile eşi Fatma Ayçiçek yaralandı. Yarılarlar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu
Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cenazeden dönen muhtar ve eşi kazada hastanelik oldu - Son Dakika


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