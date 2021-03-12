Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı

12.03.2021 09:33
Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı, System.String[]

Son dakika haberler: İzmit Belediyesi'nin çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hazırladığı Çocuk Ödül Market projesi, pilot bölge olan Hacı Hızır Mahallesi'nde başladı.

İzmit Belediyesi'nin çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla hazırladığı Çocuk Ödül Market projesi, pilot bölge olan Hacı Hızır Mahallesi'nde başladı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İzmit Kent Konseyi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve kirliliğin azaltılması amacıyla çocukları teşvik eden proje geliştirdi. Geliştirilen Çocuk Ödül Market isimli proje, pilot uygulama alanı Hacıhızır Mahallesi'nde törenle start verildi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı.

"Pilot uygulama sonuçlarını göreceğiz"

İzmit Kent Konseyi'nin fikriyle projenin hayata geçirildiğini belirten Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocuk Ödül Market projesi geri dönüşüm alanında ülkemizin çöpe giden zenginliğini geri kazanmak adına çok kıymetli. Göreve geldiğimizden beri 'Çöp diye bir şey yok' diyoruz. Çöpe attığımız her şey inanın bu kentin ve ülkenin zenginliği. Bu zenginliği çöpe atmayalım. Geri dönüştürelim ki ülkenin ve kentin bütçesine katkısı olsun. Çocuklarımızın geleceğini hep birlikte kurtarmak aslında bu zenginlikleri geri kazanmakla başlar. Bu anlamda çocuklarımızın da bu farkındalığı edinmesi, bu zenginliğe sahip çıkmasını arzu ediyoruz ki şimdiden bu projeye sundukları katkıyla ev bütçesine de destek olur hale geldiler. Bu çok kıymetli bir şey. Bu farkındalığa öncülük etmeleri nedeniyle özellikle değerli kent konseyimizin ve siz değerli destekçilerimizin emeğine sağlık. Buradaki pilot uygulama sonuçlarını göreceğiz. Başarılı olursa diğer mahallelerimizde de bu uygulamayı yaygınlaştıracağız. İstiyoruz ki kentimiz kazansın, çocuklarımız ve geleceğimiz kazansın. Bu gelecek hepimizin" dedi.

"Ödüller alacaklar"

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise "Başkanımızın desteğiyle bugün kent olarak bir ilke daha imza atıyoruz. Bu çevre atık projesiyle çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşümün ne anlama geldiğini aşılamak ve farkındalık yaratma amacındayız. Çocuklarımız atıkları toplayıp getirdiğinde karşılığında eğitimlerinde kullanabilecekleri kırtasiye ürünleri, annelerinin mutfaklarında kullanabileceği gıda ve temizlik ürünleri gibi ödüller alacaklar" diye konuştu.

Çocuk Ödül Market Projesi için Kertil Tekke Meydanı'nda muhtarlık binasının yanına atık getirme merkezi hazırlandı. Çocuklar ve aileler mesai saatleri içinde ambalaj, pil, yağ, elektronik, tekstil gibi atıklarını bu merkeze getirecek. Getirilen atıklar tartılarak kilosu 0,50 TL'den hesaplanacak. Toplam tutar karşılığında süt, bisküvi, defter, kalem, silgi, kitap, boyama kitabı, boya kalemi, yap-boz ve çeşitli çocuk oyunlarını alma hakkı kazanılacak. Ayrıca projeyi desteklemek isteyen de ürün bağışında bulunabilecek. - KOCAELİ

Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı
Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı
Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çocuk Ödül Market başladı - Son Dakika


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