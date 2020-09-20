Almanya'da çocukları Gençlik Dairesi (Jugentamt) tarafından ellerinden alınan Altınkaya ailesi çocuklarına tekrar kavuştu.

Almanya'nın Dormagen kentinde iki çocuğu Gençlik Dairesi (Jugentamt) tarafından ellerinden alınan Altınkaya ailesi çocuklarına tekrar kavuştu. Haziran ayından bu yana hukuk mücadelesi veren ailenin 5 yaşındaki Kuzey ve 1,5 yaşındaki Yakup Cemal adında iki çocuğu darp edildikleri gerekçesiyle elinden alınıp koruyucu aileye verilmişti. Haksız yere çocuklarının ellerinden alındığını söyleyen aile hukuk mücadelesi sonrası çocuklarına kavuştu.

Ailenin avukatı Fatih Zingal yaptığı açıklamada, "Çocukların babası Sertan Altınkaya şu an itibarıyla, çocuklarını ve eşini almak üzere yola çıkmış durumda. Birazdan inşallah aile hep birlikte kendi evlerine dönecek. Bu süreçte aileyi ve bizleri destekleyen herkese en kalbi duygularımla teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Olayın sosyal medyada yayılması sonrası yapılan protesto gösterisine yaklaşık 3 bin kişi katılmış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da süreci takip ettiklerini dile getirmişti. - KÖLN