Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak, çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife, her türlü tenkide açığız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz bir şekilde öğrencilere ulaştırdıklarını belirtti. Yıllardan beri şikayet konusu edilen yardımcı kaynak sorununu çözüme kavuşturduklarına işaret eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı kaynakları da 2021 Kasım'dan bu yana her ay hazırlayıp ücretsiz bir şekilde dağıttığını kaydetti. Erdoğan, 2 ay gibi kısa bir sürede dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısının 24 milyona ulaştığını, yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı öğrencilere teslim etmeyi planladıklarını bildirdi.

"Kütüphanesiz okul kalmayacak" projesine değinen Erdoğan, "Bu sayede yalnızca 2 ayda toplam 16 bin 361 yeni kütüphaneyi okullarımıza kazandırdık. Okullarımızdaki kitap sayısını 28 milyondan 50 milyona çıkardık. 2022 sonuna kadar bu rakamı 100 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz. 'Temel eğitimde 10 bin okul' projesi ile toplam 3 milyar liralık yatırımla 10 bin ilkokul ve ortaokulun altyapısını güçlendiriyoruz. Laboratuvarlar, araştırma merkezleri, çalışma atölyeleriyle çocuklarımızı TEKNOFEST gençliği yolculuğuna daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.

" Türkiye, nüfus bakımından önemli avantajlara sahiptir"

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok devletin temel sorununun yaşlanan nüfus olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bazı hesaplamalara göre 2050'de dünya nüfusunun yüzde 22'sinin 60 yaşın üzerinde olacağının tahmin edildiğini aktardı. Erdoğan, özellikle nüfusu giderek yaşlanan Avrupa ülkelerinin ekonomiden üretime kadar her alanda çok ciddi sorunlarla karşılaşacağının anlaşıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır koronavirüs sürecinde şahit olduklarımız, bu meselenin nasıl dramatik boyutlara ulaşabileceğini hepimize göstermiştir. Türkiye, diğer birçok konuda olduğu gibi hamdolsun nüfus bakımından da önemli avantajlara sahiptir. Şu an bizi dünyadaki pek çok ülkeden ayıran vasıflarımızın başında genç ve dinamik bir nüfus yapısına sahip olmamız geliyor. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz, geleceği şekillendirme, geleceğe damga vurma, geleceği inşa etme anlamında çok büyük bir imkanı elinde tutuyor. Ancak bu imkanı hakkıyla kullanmak, kamusuyla özel sektörüyle sivil toplumuyla millet olarak hep beraber atacağımız adımlara bağlıdır. Merhum Nurettin Topçu bu gerçeği şöyle ifade ediyor: 'Her cemiyet kendi gençliğinin çehresinde değer kazanır.' Evet, gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli bir eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda kendilerini yetiştirmesi elbette önemlidir. İyi bir mühendis, iyi bir doktor, iyi bir iş adamı, bürokrat, sporcu, diplomat, hukukçu, öğretmen, akademisyen... Her ikisinin, her ülkede yüz akı ve gurur kaynağı bunlardır."

"Eğitim meselesinde güç birliği yaptığımızda hedeflerimize çok daha kısa sürede varacağız"

Milleti yurt içinde ve yurt dışında temsil eden bilim, kültür, sanat insanlarının başarılarının iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak tüm bu hasletlerin hakiki anlamını vicdan, ahlak ve erdem sahibi iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmakla bulacağını biliyoruz. Maddi ve manevi olarak bütün millet varlığımızı, emanet edeceğimiz gençlerimize yönelik çalışmalarda özellikle meselenin bu yönüne dikkat kesilmemiz gerektiğine de inanıyorum. Bir taraftan evlatlarımızı en donanımlı şekilde hayata hazırlarken onların iyi insan, iyi vatandaş olarak yetişmeleri de ihmal edilmemelidir. Diğer türlü verilen emeklerin, gösterilen çabaların, yapılan tüm bu yatırımların hedefine ulaşması çok zor olacaktır. Bu konuda özellikle elbette devletin kurumlarıyla beraber ailelere, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere, vakıflara, üniversitelere, medyaya, belediyelere de görevler düşüyor. Millet olarak eğitim meselesinde güç birliği yaptığımızda hedeflerimize çok daha kısa sürede varacağımız aşikardır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hususun altını çizmekte fayda gördüğünü belirterek "Türk eğitim sistemini ileriye taşıyacak çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türlü teklife, her türlü tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz." dedi.

Bugün resmi açılışını yaptıkları 122 okulun İstanbul'a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eğitim öğretim kurumlarının şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabından sonra Küçükçekmece Akşemsettin İlkokulu, Üsküdar Lütfi Erçin Ortaokulu, Sancaktepe Nurettin Topçu Anadolu Lisesi'ne video konferansla bağlanarak açılışlarını gerçekleştirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Program, Milli Eğitim Bakanı Özer ve Vali Yerlikaya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimiyle sona erdi.

