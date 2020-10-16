Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri

16.10.2020 17:44
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı.

DENİZLİ Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı'nda denetim yaptı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Covit-19 önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarında denetim yaptı. Vali Atik'e Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı denetleyen Vali Ali Fuat maske takmayan vatandaşları da uyardı, maskesi olmayanlara maske hediye etti.

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hala döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine işyeri hakkında tutanak tutuldu.Denetimlerde babasının yanında maske takmayan 4 yaşındaki Mustafa Kösekli'yi gören Vali Atik, yanına giderek maske takmak istedi ancak ikna edemedi. Bunun üzerine Vali Atik, minik Mustafa'yı oyuncakçıya götürüp, oyuncak alarak ikna edip, maske takmasını sağladı.'TEDBİRLERİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ'Denetimin ardından açıklama yapan Vali Ali Fuat Atik, Denizli'deki vaka sayılarının üzücü durumda olduğunu açıkladı. Vali Atik, gündüzleri vatandaşların kurallara uyduğu ancak akşam uyulmadığını ifade ederek, "Denizli'de ciddi anlamda sayısal verilerde artış var. Yaz mevsimi nedeniyle düğünlerin olması, gelişler gidişler, ziyaretler bu noktaya getirdi. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum;  sosyal hayatımız devam edecek ama sosyal mesafe kurallarına, hijyene uyalım, sağlık çalışlarının uyarılarını dikkate alalım. Ancak böyle başa çıkabiliriz. Bu salgın bizden güçlü değil. Sürekli denetimler yapıyoruz. Sadece bizim yaptığımız denetimlerle olacak iş değil, vatandaşımızda kendi disiplinini ortaya koymalı. Mücadele etmelidir. Biz ancak kısıtlama, yasaklama getirebiliyoruz. Dolayısıyla bunları yaparken de üzülüyoruz. Vatandaşımız kedi önlemini alırsa başarı elde ederiz. Ama anladığım o ki, Denizli'nin en önemli caddesinde denetim yaptık. Vatandaşımız ciddi anlamda kurallara uyuyor. Ancak problem akşamları oluyor. Gündüz problem yok akşamları evlere çekildiğimizde misafirlikler, gelişler gidişler ziyaretler bu süreci artırıyor diye düşünüyoruz. Sarılıp, koklaşarak sevgimizi kucaklaşarak dokunarak gösteren bir milletiniz. Bu şekilde yapılan davranışlar sonucu arttı. Yüzde 90 civarında kuralara uyuluyor. Buna rağmen bu sonuçlarla karşılaşıyorsak bunun başka şekilde açıklaması olabilir.  Gelişler gidişler hasta ziyaretleri var, nedenlerini araştıracağız. Tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz" dedi.CEZALAR KAĞIT ÜZERİNDE KALMAYACAKVali Atik, koronavirüs tedbirlerine uymayan kişilere yazılan cezaların tahsil edileceğini belirterek, "Tedbirlere uymayanlara kesilen cezaların tahsilatı konusunda Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Kesinlikle cezaların tahsilatı olacaktır. Arkadaşlarımız ilgili birimler çalışıyor. Bu cezalar kağıt üzerinde kalmayacak ve tahsil edilecek. Yaklaşık 1 milyon lira ceza kesilmiş durumda" dedi.

Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri
Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Gazi Bulvarı, Denizli, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Denizli'de koronavirüs denetimleri - Son Dakika

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