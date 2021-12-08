Son dakika haberleri... Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ümmü Akyel (55) idaresindeki 07 BVZ 29 plakalı otomobil, Denizli- Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, karşı yönden gelen Soner B. yönetimindeki 20 AER 639 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Akyel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü Soner B, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Akyel'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaklaşık 1 saat tek şeritten ilerleyen trafik akışı, kazalı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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