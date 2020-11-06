Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor

06.11.2020 11:05
Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na ulaştırılan yardımlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır alanlarında dağıtılıyor.

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Türkiye'nin dört bir yanından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na ulaştırılan yardımlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri ve gönüllülerin yardımıyla çadır alanlarında dağıtılıyor.

Depremin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamı genişletilen Biz Varız kampanyası kapsamında Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden satın alınan destek paketleri depremzedelere ulaştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gönderilen bireysel yardımlar da çadır alanlarında yaşayan depremzedelere dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen dağıtımlara gönüllüler de destek veriyor. Bornova Sakarya Caddesi üzerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu iki çadır alanında geçici olarak barınan depremzedelere battaniye, uyku tulumu, çadır matı, içinde sabun, şampuan, diş macunu, kişisel hijyen ürünleri, maske, dezenfektan, kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, çöp torbasının bulunduğu hijyen paketi, ışıldak, çocuk kitabı, bebek bezi ve maması, pil ve çocuklar için de oyuncak dağıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi gönüllülerin de desteği ile ihtiyaç duyulan malzemelerin dağıtımını sürdürülecek. - İZMİR

Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor
Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Depremzedelere gelen yardımlar dağıtılıyor - Son Dakika


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