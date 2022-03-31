Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

31.03.2022 12:44
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin iklim finansmanına ihtiyaç duyduğunu belirterek "BM, Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, özellikle Almanya ve Fransa'nın da iş birliğiyle bir mutabakat zaptı imzaladık.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin iklim finansmanına ihtiyaç duyduğunu belirterek "BM, Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, özellikle Almanya ve Fransa'nın da iş birliğiyle bir mutabakat zaptı imzaladık. 3,2 milyar dolar civarında bir kaynak sağladık önümüzdeki 3 yıl için." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, iklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı", ATO Congresium'da ikinci gününde devam ediyor.

Zirveye katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Üvez'in moderatörlük yaptığı "İklim ve enerji dönüşümünün uluslararası finansmanı" oturumunda konuşma gerçekleştirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele için kirletmenin durdurulması ve sürdürülebilir politikalara girilmesi gerektiğini kaydeden Kaymakcı, "Bir anda karbonsuz dünyaya nasıl geçebiliriz? Bu, ciddi yatırım ve finansman gerektiriyor." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne ve Paris Anlaşması'na taraf olduğunu, iklim kriziyle mücadelede üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim finansmanına ihtiyaç duyduğunu kaydeden Kaymakcı, "BM, Dünya Bankası, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, özellikle Almanya ve Fransa'nın da iş birliğiyle bir mutabakat zaptı imzaladık. 3,2 milyar dolar civarında bir kaynak sağladık önümüzdeki 3 yıl için." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, bu kaynağın özel sektörle birlikte kullanılacağını kaydetti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı

AB'nin 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'na değinen Kaymakcı, mutabakat sürecinin Türkiye'de nasıl uygulanacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

Kaymakcı, Türkiye'de yeşil ve dijital dönüşümün bir an önce gerçekleştirilebilmesi gerektiğini söyleyerek, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu bağlamda bir belge hazırladığını ve ileriki süreçte bunun kamuoyuna açıklanacağını aktardı.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Fransa, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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