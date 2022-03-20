Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, siyasi istişareler için Almanya'ya gidiyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, siyasi istişareler için Almanya'ya gidiyor

20.03.2022 18:03
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, siyasi istişareler için Almanya'ya gidiyor

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Michaelis ile görüşmek üzere Almanya'ya gidiyor.

- Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Andreas Michaelis ile görüşmek üzere Almanya'ya gidiyor.

Türkiye-Almanya Siyasi İstişareleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Andreas Michaelis arasında 21 Martta Berlin'de gerçekleştirilecek. İstişareler vesilesiyle Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Almanya Başbakanlığı ve Federal Meclisinde de görüşmeler gerçekleştirilecek.

Görüşmelerde Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkilerin, yeni iş birliği imkanlarının ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması ve başta Ukrayna olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alış-verişinde bulunulması öngörülüyor.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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