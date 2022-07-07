Son dakika haberleri | Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşı Price'a yanıt - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşı Price'a yanıt

07.07.2022 10:12
Son dakika haberleri | Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten RTÜK'ün kararını eleştiren ABD'li mevkidaşı Price'a yanıt

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçeye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçeye ait internet sitelerine getirdiği erişim yasağını eleştiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt verdi.

Bilgiç, Twitter hesabından Price'ın paylaşımını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Demokrasiye giriş dersi: İfade özgürlüğü demokrasi için gereklidir ve hukukun üstünlüğü de öyle. İfade özgürlüğüne izin vermek ve olayları kakofoniye çevirmemek için düzenlemeler var. Türk medyasının ABD'deki yerel yönetmeliklere uyduğu gibi Amerika'nın Sesi Türkçe ve DW Türkçe, Türkiye'nin kurallarına saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

RTÜK, haziran sonunda yayın lisansı bulunmaması nedeniyle DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi Türkçenin internet sitelerine erişim yasağı getirmişti.

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Kaynak: AA

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